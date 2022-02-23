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بعد ولادة طفلتهما الأولى.. اول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس في نزهة رومانسية

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 06:00
بريانكا شوبرا ونيك جوناس
بريانكا شوبرا ونيك جوناس

اعلنت النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" عن انجاب طفلها الأول قبل شهر واحد تقريباً بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات وذلك من زوجها نيك جوناس، ولكن كانت عن طريق أم بديلة

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أول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد ولادة الطفل

رصدت كاميرات الباباراتزي أول ظهور للنجمان بريانكا شوبرا ونيك جوناس في كاليفورنيا ليلة الأحد الماضي، وكان الثنائي بريانكا ونيك يمسكان بأيدي بعضهما البعض بينما كانا يتوّجهان إلى مطعم سوشي شهير في منطقة ماليبو.

وقضى نيك جوناس وزوجته بريانكا ليلة ممتعة برفقة أصدقائهم في المطعم الذي يطل على البحر، حيث ظهر الثنائي بإطلالات كاجوال فارتدت بريانكا قميص مخطط على بنطال جينز، بينما ارتدى نيك بلوزة من الصوف الملوّن على بنطال أبيض، وكانا يضعان الأقنعة الواقية من فيروس كورونا حرصًا على سلامتهما

استقبال بريانكا شوبرا ونيك جوناس لطفلتهما

أعلنت بريانكا شوبرا خلال وقت سابق عن استقبالها لطفلتها الأولى من خلال نشرها منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وكتبت بريانكا معلقة على هذا الخبر السعيد الذي شكل مفاجأة لجمهورها: "نشعر بسعادة غامرة لترحيبنا بطفلنا الأول عن طريق أم بديلة ونحن نطلب بكل احترام الخصوصية لنا".

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