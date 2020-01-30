بريانكا شوبرا تنضم لفيلم The Matrix.. والمشاهدون متحمسون

تستعد النجمة الهندية "برياناكا شوبرا" لتصوير جزء جديد من فيلم " The Matrix" بطولة النجم الكندي الشهير "كيانو ريفز"، رغم مرور أكثر من 16 عامًا على آخر أجزاء سلسلة الأفلام.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فاريتي"، تجري "بريانكا شوبرا" محادثات نهائية للانضمام إلى طاقم الجزء الرابع للفيلم الذي ستشرف على إخراجه الشقيقتين " ليلي وتشاوسكي" و"لانا وتشاوسكي"، وسيعود "كيانو ريفز" بدو "نيو" بالإضافة إلى زميلته "كاري آن موس"، فضلًا عن الممثل الأمريكي "يحيى عبد المتين"، و"نيل باتريك هاريس".



ويجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد الدور الذي ستؤديه "شوبرا" في الفيلم، لكنه من المتوقع أن يكون دورًا محوريًا ومهمًا في الفيلم.

ولا تزال تفاصيل الفيلم لم تكشف، إلَّا أن أن نظريات المعجبين غمرت وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خرج الكثيرون بنظرية تشير أن ملاك السفر عبر الزمن سينقل الأبطال إلى الماضي بعد ظهور حبة حمراء أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنتاج فيلم The Matrix 4 في أوائل عام 2020، وربما سيتوفر بالسينمات في 2021.

في غضون ذلك ، تستعد "شوبرا" لإطلاق مشروعها الخاص عبر شبكة Netflix بعنوان "The White Tiger"، كما ستنضم للنجم "ريتشارد مادن" في النسخة الامريكي من المسلسل الدرامي " Citadel" والذي سيبث Amazon Prime Video.