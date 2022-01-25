بريانكا شوبرا ونيك جوناس ينفقان 20 مليون دولار من أجل طفلتهما!

استقبلت الفنانة البوليوودية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس طفلتهما الأولى من أم بديلة بتاريخ 15 يونيو، وأعلنا الأخبار المفرحة عبر موقع "إنستغرام" قبل عدة أيام.

وكان الثنائي يجهزان لمنزل طفلتها الجديد قبل قدومها بفترة طويلة، حيث ابتاعا عقارًا فاخرًا يبلغ قيمته 20 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا عام 2019.

ووفقًا لموقع "بيبول"، فقد كانت بريانكا شوبرا ونيك جوناس يفكران بالإنجاب حينما أقدما على شراء القصر معًا، فقد أرادا تكوين عائلة لذلك كانا بحاجة لمنزل تتوفر به مساحات خضراء شاسعة ليلائم الأطفال.

والجدير بالذكر أن القصر الذي ابتاعاه الثنائي، والبالغ قيمته 20 مليون دولار، يعتبر أغلى منزل يشترى في منطقة إنسينو، إحدى ضواحي وادي سان فرناندو.

بريانكا شوبرا ونيك يستقبلان طفلتهما من أم بديلة

وقد أعلن الزوجان عن وصول طفلتهما ببيان شاركاه عبر "إنستغرام"، وكتبا: "نشعر بسعادة غامرة لتأكيد أننا رحبنا بطفل عن طريق أم بديلة. نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا".

ولم ينشر الثنائي صورة لابنتهما أو يكشفا عن اسمها بعد.