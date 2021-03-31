بريتني سبيرز تبعث رسالة مؤثرة لشارون ستون.. والأخيرة تتعاطف معها

كشفت النجمة "شارون ستون" خلال مقابلة لها أن المغنية المشهورة "بريتني سبيرز" تواصلت معها خلال فترة انهيارها في عام 2007 تقريبًا.

وأكّدت "شارون" ان "بريتني" أرسلت برسالة طويلة وملهمة ومؤثرة إليها وذلك خلال مرورها بفترة صعبة في حياتها عام 2007 وكانت تطلب المساعدة منها.

وكانت المغنية البالغة من العمر 39 عامًا تحت وصاية والدها "جيمي سبيرز" بعد انهيارها مما يعني أنه كان يتحكم في شؤونها المالية وحياتها بالإضافة إلى حياتها المهنية.

واستذكرت "شارون" الرسالة المؤثرة التي تلقتها من "بريتني" والتي قالت فيها: "كتبت لي بريتني رسالة طويلة ومهمة ومؤثرة للغاية خلال فترة صعبة من حياتها في تلك الفترة التي حلقت فيه شعر رأسها".

وتابعت "شارون": "في الحقيقة كنت انا ايضًا في فترة صعبة من حياتي ولم أستطع مساعدة نفسي حيث ان كلتانا بحاجة للمساعدة"، وأشارت "بريتني" مؤخرًا الى أن "شارون" واحدة من النساء اللواتي ألهمنها في حياتها.

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