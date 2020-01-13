بعدما خيَّبت الآمال بفستان زهير مراد.. جينيفر لوبيز مبهرة بتوقيع مصمم لبناني آخر في حفل اختيار النقاد!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critic's Choice Awards ليلة أمس الأحد في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وجذبت أبرز النجمات العالميات الأنظار نحو إطلالاتهن المبهرة فخترن أجمل الأزياء وأكثرها أناقة بتوقيع كِبار مُصممي الأزياء والدّور العالمية، وحصدت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" لقب أفضل إطلالة على الإطلاق من توقيع المصمم اللبناني "جورج حبيقة".







اختارت المغنية الأمريكية العالمية التألق على السجادة الحمراء بفستان من قماش الساتان باللون الكريمي من توقيع مصمم الأزياء "جورج حبيقة" يعود إلى مجموعة أزيائه خريف 2018، جاء بقصة حورية البحر مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوف، وما زاده أناقة أحجار الكريستال البراقة ناحية العنق والخصر، بالإضافة إلى فتحة الظهر الطويلة.

وأكملت "لوبيز" إطلالتها بحمل كلاتش فضي مُرصَّع بالكريستال البرَّاق، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ من تالعلامة التجارية "Casadei Blade" واعتمدت مكياج برونزي وظلال عيون دخاني وتسريحة شعر مُنسدلة إلى الخلف.

وتأتي إطلالتها المذهلة بعدما خيَّبت الآمال في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" قبل أسبوع تقريبًا، حيث اختارت فستانً مُزيَّن ببيونة عملاقة ناحية صدرها من توقيع المصمم اللبناني "زهير مراد"، فبدت أشبه بعلبة هدايا مغلَّفة بعدة طبقات من الورق اللمَّاع.