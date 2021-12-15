بعد إخفاقها أكثر من مرة.. كيم كارداشيان تحقق حلمها في القانون

تحاول نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" التركيز على حياتها المهنية والأكاديمية خاصة في ظل ظروف انفصالها عن زوجها كانيه ويست.

وأصبحت كيم كارداشيان على بعد بضع خطوات من تحقيق حلمها بمزاولة مهنة المحاماة والقانون، والتي بدأت بدراستها منذ سنوات قليلة.

كيم كارداشيان واختبار القانون

أكّدت نجمة الواقع انها اجتازت امتحان القانون الأول والذي يؤهلها لممارسة مهنة المحاماة في كاليفورنيا بعد صعوبة ومشقة وفشل أكثر من مرة.

ونشرت كيم رسالة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قالت فيها: "أنا فخورة بنفسي جداً فقد رسبت ثلاث مرات في هذا الامتحان ولكن في كل مرة أعود لأدرس بجد وحاولت حتى نجحت".

جهود كيم كارداشيان في تحقيق هدفها

وجهت كيم كارداشيان شكرها الكبير لاساتذة القانون الذن كانوا يعطوها محاضرات لمدة أربع ساعات يومياً، كما انها درست في مسار تدريب مهني بديل تحت اشراف محاميين.

وكشفت كيم خلال وقت سابق انه من الصعب عليها سيكون طريق تحقيق هدفها في المحاماة ولكنها تصرّ عليه لتسير على خطى والدها.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 13, 2021

حياة كيم كارداشيان العاطفية

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع عن زوجها المغني كانيه ويست وذلك بعد سبع سنوات من الزواج ووجود أربعة اطفال بينهما، بسبب وجود مشاكل لا يمكن حلها.

وبالرغم من توسّلات كانيه ويست لغعادة زوجته كيم له، ولكنها قررت الانفصال نهائياً وبدء علاقة رومانسية جديدة مع بيت ديفيدسون.