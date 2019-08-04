بعد اعتدائه على شاب عربي.. أساب روكي حر طليق من السجون السويدية (فيديو)

أطلقت السلطات السويدية سراح نجم الراب الأمريكي "أساب روكي" بعد حبسه لمدة شهر في السجن على إثر قضية اعتداء رُفعت ضده ، وقد وصل لوس أنجلوس بانتظار تلاوة الحكم في قضيته بتاريخ 14 أغسطس الجاري.

وصل "روكي"، البالغ من العمر 30 عامًا، وفريقه إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، وبدا عليه السعادة والبهجة بعد شهرٍ من العذاب؛ فعانق أصدقائه وتبادل أطراف الحديث معهم لمدة 45 دقيقة.

غطى "روكي" رأسه بوشاح مُطبَّع من العلامة التجارية العالمية "غوتشي".، وبدلة أنيقة باللون الكحلي.

ويُقال أن النجم لا يفكر في العودة إلى السويد نهائيًا بعد الإهانة التي وقعت له، رغم اعترافه بمهاجمة شاب يدعى "مصطفى جعفري" يبلغ من العمر 19 عامًا، بحجة شعوره بالتهديد ما دفعه للتصرف دفاعًا عن النفس، حيث يطالب النائب العام بإنزال عقوبة السجن عليه لمدة ستة أشهر.

و يقال أن الحكومة طلبت من النيابة يوم الأربعاء حل القضية في أسرع وقت ممكن لتجنب النتائج السلبية للعلاقات الثنائية الأمريكية السويدية.

وتوجَّه نجم الراب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لشكر من وقف داعمًا له، وكتب: "شكراً من صميم القلب إلى كل المعجبين والأصدقاء وكل الذين دعموني في الأسابيع الأخيرة كانت تجربة صعبة جدا ومهينة".

وانتشرت القضية على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" العديد من المشاهير من بينهم نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على السلطات السويدية لإطلاق سراحه.