بعد تقديمها 87 عرضاً غنائياً راقصاً.. آريانا غراندي تسقط للمرة الأولى على المسرح وتعلّق: "لا بدّ أن يحدث هذا الشيء"

خرجت الأمور عن السيطرة بالنسبة للنجمة "آريانا غراندي" أثناء أدائها على خشبة المسرح خلال عرضها الغنائي في فلوريدا يوم الأحد الماضي.

وكانت آريانا تؤدي رقصاتها وحركاتها المثيرة على المسرح بينما كانت تغني أغنيتها الثانية Bad Idea حيث فقدت أقدامها السيطرة في الأحذية البلاستيكية عالية الطول وسقطت إلى الأمام باتجاه أحد الراقصين، حيث كانت ردة فعلها الضحك وهي تعانق راقصها.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 26 عاماً مقطع الفيديو الذي يُظهر لحظة سقوطها حيث علّقت عليه: "أنا أبكي فالأمور كانت تسير على ما يرام، كان عليّ أن أسقط لقد قدّمت 87 عرضاً ولم أسقط خلالهم فلابد لذلك أن يحدث"، كما تابعت: "لست متأكدة مما سيحدث".

وانتقل المعجبين لدعمها والتعليق على مقطع الفيديو حيث قال أحدهم: "حتى أخطائك لها موهبة" وأضاف آخر: "سقطت على الفور وأنا بكيت عليها".

ويشار إلى أن من المقرر أن تنتهي الجولة الغنائية التي بدأت في شهر مارس في نيويورك، الشهر المقبل في كاليفورنيا وذلك

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