بعد حصدها لقب أجمل امرأة في العالم .. بيلا حديد تصدم متابعي "إنستغرام" بتعريها

خضعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد لجلسة تصوير أمس، بصورة واحدة مثيرة لصالح مجلة Pop، حيث أظهرت جانبًا عاريًا من جسدها، ونشرتها ضاربة بمعايير موقع الصور والفيديوهات Instagram عرض الحائط.

ففي أمر قد يعد مخالفة صريحة وواضحة لإرشادات Instagram فيما يتعلق بسياسة النشر الأخلاقي، شاركت حديد البالغة من العمر 23 عامًا صورتها، كاشفة عن صدرها من الجانب، لكنها لم تظهر حلمتها في محاولة عن الابتعاد عن سياسة عدم التعري في Instagram، فيما لم تظهر بعد ردود فعل منصة التواصل الشهيرة تجاه صور أجمل امرأة في العالم.

وظهرت بيلا وهي ترتدي سترة جلدية ذات أكمام طويلة بسحّاب جانبي يبدأ مغلق من على كتفها الأيمن وينزل عبر صدرها مفتوح أسفل الجانب الأيسر من جسدها العاري في لقطات مثيرة.





لم تخش بيلا حديد أبدًا من أن الخضوع لمثل هذه الجلسات المثيرة من أجل الأزياء، فهي ليست خجولة من التجرد من ملابسها أمام الكاميرا عندما يتعلق الأمر بفن الموضة، حيث تعد السترة الجدلية التي عرضتها ضمن "كوليكشن" تروجه المجلة لموسمي الخريف والشتاء.

ارتدت الشقيقة الصغرى للنجمة جيجي حديد شعرًا مستعارًا قصيرًا أسود من أجل جلسة التصوير، بينما وضعت أحمر شفاه، كما كان بقية مكياجها بسيط إلى حد ما ليضفي عليها مظهرًا جديدًا مع بشرتها المتوهجة.