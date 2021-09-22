سيلينا غوميز تثير الجدل حول حملها بالأشهر الأخيرة.. وهذه الصورة كدليل!

أثارت النجمة سيلينا غوميز جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشرها صور شخصية مثيرة.

وظهرت سيلينا في احدى الصور وهي عارية أمام المرآة واللافت هو ظهور شخص معها يلتقط الصورة ويقف وراءها، بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تستحم مع صديقها حيث كانت في اجازة ترفيهية.

لكن المفاجأة هو التقاط صورة جديدة لسيلينا غوميز في شوارع نيويورك في أحدث إطلالة لها حيث صدمت المتابعين باكتسابها وزناً زائداً.

وتساءل العديد ما إذا كانت سيلينا غوميز حامل وأن هذه السمنة الزائدة سببها أنها الأشهر الأخيرة من حملها،

ولكن القسم الآخر أكّد أن زيادة وزنها يعود لأسباب صحيّة حيث أجرت مؤخراً زراعة الكلى مما أدّى إلى احتباس السوائل بجسدها، وأنها ظهر عليها آثار الكورتيزون حيث تاخذ جرعات كبيرة منه.

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