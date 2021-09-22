  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. سيلينا غوميز تثير الجدل حول حملها بالأشهر الأخيرة.. وهذه الصورة كدليل!

سيلينا غوميز تثير الجدل حول حملها بالأشهر الأخيرة.. وهذه الصورة كدليل!

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:12
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

أثارت النجمة سيلينا غوميز جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشرها صور شخصية مثيرة.

اقرأ ايضاًالـ الـ "ميت غالا" الأسود بالنسبة لهايلي بالدوين.. جماهير تهتف باسم سيلينا غوميز عند وصول الثنائي بيبر للحفل!

وظهرت سيلينا في احدى الصور وهي عارية  أمام المرآة واللافت هو ظهور شخص معها يلتقط الصورة ويقف وراءها، بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تستحم مع صديقها حيث كانت في اجازة ترفيهية.

لكن المفاجأة هو التقاط صورة جديدة لسيلينا غوميز في شوارع نيويورك في أحدث إطلالة لها حيث صدمت المتابعين باكتسابها وزناً زائداً.

 

اقرأ ايضاًالـ جذور سيلينا غوميز المكسيكية تنكشف خلال مسلسل Only Murders in the Building!

وتساءل العديد ما إذا كانت سيلينا غوميز حامل وأن هذه السمنة الزائدة سببها أنها الأشهر الأخيرة من حملها، 

ولكن القسم الآخر أكّد أن زيادة وزنها يعود لأسباب صحيّة حيث أجرت مؤخراً زراعة الكلى مما أدّى إلى احتباس السوائل بجسدها، وأنها ظهر عليها آثار الكورتيزون حيث تاخذ جرعات كبيرة منه.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:سيلينا غوميزاخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيراطلالات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...