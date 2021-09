الـ "ميت غالا" الأسود بالنسبة لهايلي بالدوين.. جماهير تهتف باسم سيلينا غوميز عند وصول الثنائي بيبر للحفل!

كان الثنائي جاستن بيبر وسيلينا غوميز من أكثر الثنائيات شهرة في عالم هوليوود، لكنهما انفصلا قبل مدة طويلة، وتزوَّج بعدها جاستن بيبر من عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

لكن المعجبين كانوا لا يزالون يثيرون الشائعات حول سيلينا وجاستن وأن المشاعر ما زالت موجودة بينهما، خاصة بعد أن أصدرت سيلينا أغنيتها الجديدة Lose You To Love Me والتي أعتقد المتابعون أن سيلينا ترسل فيها رسالة خاصة لجاستين بيبر.

وبالرغم من أن سيلينا نفت هذه الإشاعات وأنها أصبحت أكثر إشراقاً وازدهاراً بعد انفصالها عن حبيبها السابق جاستين بيبر، إلا أن المتابعون يرون غير ذلك.

جماهير تهتف باسم "سيلينا غوميز" بعد وصول جاستن بيبر وزوجته هايلي إلى #MetGala pic.twitter.com/xbQbkXCwBy — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 14, 2021

وفي إشارة من المعجبين على علاقة جاستين السابقة، قاموا يوم الاثنين الماضي بالهتاف باسم سيلينا غوميز عند تجمهرهم أمام المسرح في مهرجان الميت غالا.

وكان جاستين وهايلي قد وصلا إلى حفل "ميت غالا" حيث كان هناك بعض الجماهير المتواجدة عند باب المسرح ليقوموا بالهتاف باسم سيلينا غوميز فور وصولهما.

ولم يعلّق أي من بيبر أو زوجته بالدوين او حبيبته السابقة سيلينا غوميز على هذه الهتافات أو ما فعله الجمهور.

