بعد غياب 16 عام.. جينيفر غارنر تعود لشاشة التلفاز بمسلسل جديد party Down

سيصدر الموسم الثاني والجديد من الدراما التلفزيونية الشهيرة التي تحمل اسم "Party Down" والذي عُرض لأول مرة عام 2009، حيث انضمت شخصيات جديدة وعديدة للعمل كاضافة للاحداث

جينيفر غارنر تعود لشاشة التلفاز

انضمت النجمة العالمية الشهيرة إلى طاقم العمل الجديد وهم النجوم زوي تشاو، وتايرل جاكسون ويليامز، حيث أن النجمة "جينيفر غارنر" من المقرر ان تجسد شخصية "إيفي" في المسلسل.

وستقوم جينيفر بدور ايفي وهي منتجة أفلام ناجحة تعيد النظر في خياراتها في الحياة عقب انفصالها عن شريكها، حيث تتعرّف على هنري الذي يكون بالنسبة لها الوسيلة لاكتشاف اتجاهات جديدة.

وكان آخر أعمال النجمة الفنانة العالمية مشاركتها في مسلسلها التلفزيوني المشهور Alias حيث توقّف عرضه بعد خمسة مواسم عام 2006.

جينيفر غارنر وبين أفليك

تصدّرت النجمةالعالمية حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت السابق وذلك بسبب تصريحات زوجها السابق النجم بين أفليك عنها.

وكشف بين أفليك خلال المقابلة بان كان يشعر بعدم السعادة عندما كان متزوج من غارنر كما انها كانت السبب الرئيسي في ادمانه للمخدرات.

ويشار غلى أن آخر أعمال النجمة جينيفر غارنر هو دور البطولة في فيلم "Fantasy Camp"، ودور آخر في فيلم "The Adam Project.