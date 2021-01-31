جينيفر غارنر تنشر صورة نادرة لشقيقاتها.. وتكشف "تعرضت للتعذيب في أعياد ميلادهن"

أثارت النجمة الأمريكية "جينيفر غارنر" حماس متابعيها بعد نشر صورة نادرة برفقة شقيقتيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

نشرت "جينيفر غارنر" صورة لطيفة تجمعها بشقيقتيها عبر حسابها الخاص للتعبير عن مدى حبها لهما، وكتبت: "كطفلة صغيرة، تعرضت للتعذيب في أعياد ميلاد أختاي، حيث كانت احتفالاتهم في غضون أسبوعين من بعضهم البعض وبعد عيد الميلاد مباشرة، يا لي من مسكينة! لا أحد يهتم بي".

وتابعت: " اليوم هو يوم أتوسط فيه بين أكثر شخصيتين مفضلتين لدي.. ميليسا وسوزانا شخصيتان عزيزتان عليَّ مع مرور كل عام، أحبكما كثيرًا."

وعلى الفور انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق، فكتب أحدهم: "ثلاثتكم جميلات ورائعات"، وعلَّق آخر "الشقيقات هن الأفضل".

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