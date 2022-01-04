بعد نجاح الجزء الاول.. دواين جونسون يستعّد لتصوير الجزء الثاني من Jungle Cruise

أثيرت شائعات كثيرة حول اصدار جزء ثاني من فيلم Jungle Cruise وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقاه خلال عرض الجزء الاول منه.

رسمياً بدء تصوير الجزء الثاني من الفيلم

أكّد المنتج هيرام بأن فريق العمل يعملون مع المؤلفين من أجل سيناريو الجزء الثاني من فيلم Jungle Cruise ولديهم بالفعل فكرة العمل حيث ينتظرون الأوامر لبدء التجهيزات الأخرى.

وكشف هيرام إن المخرج كوليت سيرا هو نفسه سيكون مخرج الجزء الثاني والذي يُعتبر مهم بالنسبة لدواين جونسون وديزني.

وفيلم "Jungle Cruise" استطاع جذب الجمهور للعودة والاستمتاع بالسينما مرة أخرى.

نبذة عن فيلم "Jungle Cruise"

يتناول الفيلم قصة قبطان وباحثة في رحلة مغامرات عبر الغابات بحثاً عن شجرة الحياة والتنافس ضد بعثة استكشافية وبعض الغزاة.