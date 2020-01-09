حلقات مُسلية مع وجبات لذيذة.. مطعم بريطاني يعرض "فريندز" لـ24 ساعة يوميًا

لقد مرت 25 عامًا على بث أولى حلقات المسلسل الأشهر في العالم، لكن من الواضح أن شعبيته لم تتلاشى حتى هذه اللحظة.

وعلى الرغم من مرور 14 عامًا على عرض آخر حلقات مسلسل "الأصدقاء- Friends" لكنه مازال يحتل مكانة عالية في قلوب متابعيه خاصة "الأوفياء" منهم، الذين حفظوا كافة تفاصيله بدءا من نكات التي أطلقها أبطاله وانتهاء بالمواقف المُبكية والمُفرحة التي تعرضوا لها مرورًا بالتصرفات "الخرقاء" التي قد نقع بها جميعًا في حياتنا اليومية.

أحد عشاق مسلسل Friends في لندن قرر افتتاح مطعمًا جديدًا أخذ اسمه وتصميمه من وحي مسلسله المفضل.

كما يعرض المطعم، الذي يقع في شارع "هازيلفيل" شمال لندن، على زبائنه حلقات من السلسلة الشهيرة طوال 24 ساعة.

ويمكن لمحبي السلسلة التلفزيونية الأمريكية الاستمتاع بمشاهدة حلقات مُسلية مع تناول وجبات الفطور والغداء أو العشاء، بجانب القهوة والعصائر.

ويحمل المطعم اسم Friends House.

وحظي المطعم بتقييمات متحمسة بعد نشر صور افتتاحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم "يُعتبر فريندز هاوس مكانًا رائعًا لقضاء وقتك مع أصدقائك وتناول بعض الطعام اللذيذ".

وعلق آخر "نحن من عشاق سلسلة الأصدقاء، ومن الرائع عرضها في هذا المكان أثناء انتظارنا لطلبات طعامنا".

لمزيد من اختيار المحرر:

"ليظهروا أكثر شبابًا".. موضة اللحى المصبوغة تجتاح شوارع بنغلاديش