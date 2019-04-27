بلاك شاينا تُحاول تقليد كيم كارداشيان.. وفضيحة علنية لزيادة شهرتها!

أعلنت راقصة التعري السابقة "بلاك شاينا" خبر قبولها في برنامج جامعة هارفرد للأعمال عبر الانترنت، لكن يبدو أنها زوَّرت الوقائع لتحظى ببعض الشعبية والشهرة، وتحديدًا بعدما قررت منافستها نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" في دراسة القانون.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت "بلاك شاينا"، واسمها الحقيقي "أنجيلا وايت"، خطاب قبولها في دورة تُعقد عبر الانترنت تحت اسم دورة "تحليل الأعمال، التي تهدف إلى تعليم الطلاب كيفية اتخاذ القرارات التجارية من خلال البيانات المفسرة.

وفي ذلك الوقت، صرَّحت "شاينا" لموقع "تي ام زي" الأخبار بأنها كانت في "مرحلة من الإدراك والنمو" وأن "المدرسة ستياعدها على تولي الأمور على مرحلتين."

مع ذلك، ذكر تقرير من الموقع ذاته أنهم تلقوا بيانًا من جامعة هارفارد نفسها، جاء فيه أن "كلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت لم تقبل ولم تقدم خطاب قبول إلى شخص يدعى أنجيلا وايت"- بمعنى أن الرسالة مُرسلة من جهة وهمية.

وبعد إجراء مزيدًا من الأبحاث، أُفيد أن الحيلة تم صياغتها بواسطة شركة علاقات عامة يديرها" كريستيان إميليانو"، الذي أرسل لفريقها رسالة إلكترونية يعرض عليهم خدماته في تولي جميع الأعمال وحتى التقاط صورة لها وهي ترتدي هوديي هارفارد ، فقط بـ3250 دولار أمريكي.

وإقدامها على هذا الفعل من شأنه تسليط الضوء على علامتها التجاريةـ وإكسابها مزيًدًا من الشهرة.