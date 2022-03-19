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بيت ديفيدسون لن يشارك في رحلة الفضاء.. والأسباب غامضة

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 01:36
بيت ديفيدسون
بيت ديفيدسون

تصدّر النجم الهوليوودي العالمي "بيت ديفيدسون" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ علاقته الرومانسية مع كيم كارداشيان، وحتى خبر مشاركته في الرحلة الفضائية مع جيف بيزوس.

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وكان من المقرر أن يكون بيت ديفيدسون ضمن قائمة الركّاب خلال الرحلة الفضائية والتي كانت ستنطلق خلال الأسبوع القادم، برفقة ستة من الركّاب.

ولكن فاجأ بيت ديفيدسون جمهوره انسحابه من الرحلة الفضائية خلال الساعات الماضية، حيث أن شركة  Blue Origin أعلنت بأن بيت لن يكون ضمن قائمة الركّاب للرحلة المنتظرة.

كما أكّدت الشركة المملوكة لرجل الأعمال والملياردير العالمي جيف بيزوس بأن الرحلة سيتم تأجيلها لعدة أيام أخرى، حيث أنهم سيعلنوا عن الراكب السادس خلال وقت قريب.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى حول اسباب انسحاب بيت ديفيدسون من رحلة الفضاء، فأصدر البيان الذي يقول: "إن رحلة نيو شيبرد العشرين والتابعة لشركة بلو أوريجن تأجلت إلى الثلاثاء في تاريخ 29 مارس ولم يعد بيت ديفيدسون قادر على الانضمام إلى الطاقم في هذه المهمة، وسنعلن عن الراكب السادس في الأيام المقبلة".

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