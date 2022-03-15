بيت ديفيدسون يتوّجه إلى الفضاء مع جيف بيزوس مجاناً

أصدرت شركة الميلياردير العالمي جيف بيزوس بياناً أعلنت فيه عن اختيار الضيف السادس الذي سيكون في رحلة مشروع السفر الفضائي والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وكشفت الشركة ان النجم الهوليوودي بيت ديفيدسون هو الشخص الذي تم اختياره للذهاب إلى الفضاء الخارجي كجزء من فريق مكوّن من ستة أعضاء وذلك على متن رحلة Blue Origin.

كما ان بيت هو الضيف الوحيد الذي سيسافر في هذه الرحلة مجاناً، حيث أن تكاليف سفره مدفوعة مسبقاً، وسيكون الانطلاق في صاروخ New Shepard والمقرر انطلاقه في غرب تكساس في 23 مارس في الساعة 8:30 صباحاً كما ذكرت وكالة فرانس برس الفضائية.

وستكون هذه الرحلة التي تضم النجم بيت ديفيدسون هي الرحلة البشرية الرابعة للشركة والتي أطلقها الملياردير ومؤسس الشركة جيف بيزوس إلى الفضاء.

علاقة بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان

تصدّر النجم "بيت ديفيدسون" عناوين الصحف خلال الفترة السابقة وذلك بسبب علاقته الرومانسية مع نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وذلك بعد طلاق الأخيرة من مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست.

ومنذ دخول بيت في علاقة عاطفية مع كيم كارداشيان، تعرض النجم العالمي لهجوم كبير من كاني ويست وصلت إلى حد التهديد في أكثر من مرة، ورصدت الصحافة العالمية الثنائي بيت وكيم لأكثر من مرة في وضعيات رومانسية، واكد الثنائي علاقتهما بالرغم من فارق العمر بينهما حيث ان كيم تكبر بيت بسنوات