بيلا حديد تواصل دعمها للقضية الفلسطينية.. وتوجّه انتقادات لأصدقائها من المشاهير!

لا يخمد صوت عارضة الأزياء "بيلا حديد" في دعم القضية الفلسطينية، حيث تستخدم منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على محنة الفلسطينيين، بعد أعمال العنف الأخيرة ضدهم.

ويبدو واضحاً أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاماً تريد من جميع العالم مساندة القضية حيث أنها وجّهت انتقادات عديدة لجميع أصدقائها والمشاهير الذين التزموا الصمت ضد العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين.

وشاركت بيلا منشور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ضد الفصل العنصري وأضافت تعليقًا وصفت فيه اسرائيل بأنها دولة فصل عنصري بينما لاحظت أن معظم النجوم يتجاهلون القضية.

وكتبت بيلا: "وأخيرًا بدأ العالم ينادي النظام الاسرائيلي باسمه، لقد اتبعت منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية "بتسليم" مثال عقودٍ من عمل المناصرين الفلسطينيين في إظهار عدم وجود فاصل بين دولة إسرائيل واحتلالها العسكري، فالاثنان يشكّلان نظام فصل عنصري".

وتابعت: "منظمة حقوق الانسان نشرت تقريرًا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الانسانية بالإضافة إلى الفصل العنصري والاضطهاد".

واختتمت حديثها بقولها: "إلى اصدقائي وزملائي أراكم لا تدافعون عن المظلومين وأنا اكتب الملاحظات عنهم".

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