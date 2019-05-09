بيلا حديد بجمبسوت قبيح في عرض ديور!

ظهرت عارضة الأزياء "بيلا حديد" بإطلالة قبيحة في عرض Dior Beauty Pop Up المنعقد في لوس أنجلوس، أمس الأربعاء، على الرغم من تألقها يوم الأثنين الماضي في حفل ميت غالا، إلا أنها أطلت في عرض ديور وهي عابسة وترتدي جمبسوت شفاف وغير متناسق.

ارتدت بيلا توب أسود موصول بقطعة شفافة ممزقة، مع بنطال هيبي أزرق، مطبوع بأشكال غير متناسقة، ونسّقت معه حذاء أسود بكعبٍ عالٍ، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان من الأمام مع إبقاء شعرها من الخلف منسدلاً، ووضعت أقراط هوب صغيرة.

وخلال وقتٍ لاحق، انضمت إليها عارضة الأزياء كيكو ميزوهارا، التي ظهرت بفستان فضي لامع، مرتدية أسفلها بلوزة صوف حمراء اللون، ونسّقت معه حذاء أسود طويل، وحقيبة يد مطابقة للون الفستان.

وعلى الرغم من إطلالتها القبيحة في ديور، إلا أنها كانت ملكة حفل ميت غالا، حيث ارتدت فستان أسود ضيق، بقصة البروتيل، ومزيّن بالجواهر الفضية، وشقين من الجانب، كما وضعت قفازات فضية، وانتهى الفستان بذيل كشكش طويل.

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