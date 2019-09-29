بيلا حديد من ليوتارد إلى عروس باريس خلال عرض Vivienne Westwood

تستمر عارضة الأزياء "بيلا حديد" بالانتقال من عرض إلى آخر أثناء أسبوع الموضة في باريس، فظهرت أمس السبت على المسرح للاستعراض أثناء عرض Vivienne Westwood.

وفي البداية ظهرت بيلا على المسرح بإطلالة فوضوية قبيحة وهي ترتدي ليوتارد بيج مع قميص فضفاض أبيض اللون، نسّقت معه جورباً أبيض طويل وحذاء بيج وقبعة ضخمة من الدانتيل الأبيض.

لتنتقل بعد ذلك لتكون عروس العرض وهي ترتدي فستاناً أبيض من الدانتيل والمكوّن من طبقات ضخمة وأكمام من الشيفون، واعتمدت تسريحة من ثمانينات القرن الماضي، كما وضعت أقراط بيضاء.

وكشفت بيلا مؤخراً عن برنامجها في الأكل والتمرينات الرياضية من أجل المحافظة على رشاقتها أثناء أسابيع الموضة، فقالت: "أنت تعرف، لقد حاولت فقط أن أبدأ بتناول القليل من الوجبات الغذائية أمس، لأنني كنت أتناول كل شيء".

كما اعترفت بحبها للطعام بقولها: "لكنني حقاً أحب الطعام وهو ما يجعلني سعيدة وفي كل يوم أحاول أن أبدأ نظام غذائي وأن أجعل نفسي أكثر صحة"، وتابعت: "أعتقد أننا نركض كثيراً خلال أسبوع الموضة لدرجة أنني سأستحوذ على قطع البيتزا والساندويش".

ويشار إلى أن بيلا انفصلت عن حبيبها "ذا ويكند" قبل فترة شهر، وعزت الأسباب إلى انشغال الثنائي بأعمالهما.

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