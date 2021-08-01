بيلي إيليش تتحدث حول ألبومها الجديد Happier Than Ever.. وتشكر جاستين بيبر على هذا الشيء!

عبرّت النجمة "بيلي إيليش" مؤخرًا عن مشاعرها العاطفية المتعلقة بإصدار ألبومها الجديد Happier Than Ever عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت "بيلي" رسالة عاطفية عبر حسابها الخاص على "انستغرام" سلطّت فيها الضوء على مشاعرها اتجاه الألبوم، فقالت: "Happier Than Ever، أصدر ألبومي وأخيرًا لقد كانت هذه التجربة الأكثر إرضاء وعمقًا التي مررت بها مع موسيقاي".

وتابعت بيلي: "أحب كل أغنية في هذا المشروع لدرجة أنه يخيفني التفكير في إصداره للعالم ليستمع إليه أي شخص، وأنا أشعر بالبكاء، لقد شهدت الكثير من التأمل الذاتي في هذا المشروع".

كما شكرت النجمة "بيليايليش" صديقها نجم البوب "جاستين بيبر" لتقديم المشورة والنصائح لها في التعامل مع الشهرة، حيث أكّدت أن نصيحته ساعدتها في الوصول للشهرة.

وأكّدت "بيلي" أن "جاستين" هو مجرّد صديق قدّم لها نصيحة للشهرة فقالت: "أنا أحبه فهو صديق جيد بالنسبة لي ويقدّم لي النصائح".

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