بيلي إيليش تحتفل بعيد ميلادها بفيديو لطفولتها.. وأكثر من 17 مليون مشاهدة خلال 6 ساعات!

احتفلت المغنية الأمريكية "بيلي إيليش" بعيد ميلادها الثامن عشر بمقطع فيديو أعدَّته بنفسها يستعرض فترات حياتها منذ الطفولة.

شاركت مغنية "Bad Guy" مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ليلة الثلاثاء الماضي، ويبدأ الفيديو بمقطع لـ"إيليش" في فترة طفولتها جالسةً أمام في غرفة نومها الوردية، وتقول بابتسامة لطيفة على وجهها: "مرحباً، اسمي بيلي، وسأقوم بتشغيل أغنية قمت بعزفها على هذا الجيتار"، ولم يكن الجيتار الآلة الموسيقية الوحيد التي عزفت عليها النجمة، فنراها جالسة خلف بيانو قديم.

ويتضمن المونتاج أيضًا عددًا من مقاطع الفيديو المنزلية الأخرى الخاصة بـ "إيليش" وشقيقها "فينياس" تعزفان على آلالات موسيقية مختلفة.

بالإضافة إلى طفولتها، يتضمن الفيديو مقطع لأحد حفلاتها الغنائية أمام آلاف الجماهير الحماسية.

وحصد الفيديو منذ نشره قبل ستة ساعات على أكثر من 17 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات من محبيها ومتابعيها.

وتمكن"إيليش" تحقيق شهرة كبيرة عام 2019 بفضل ألبومها الأول "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" الذي يتضمن أغانيها "Bad Guy"، "Bury a Friend"، "You You See Me in a Crown"، و "All the Good Girls Go to Hell." في عام 2020 ، تم ترشيح Eilish لستة جوائز "غرامي"، وستبدأ جولتها الغنائية في 9 مارس في ميامي.