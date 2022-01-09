بينار دنيز تحقق حلمها في مسلسل انت وطني.. وتصريح مثير حول خالد ارغنتش

لاقى المسلسل التركي "انت وطني" نجاح كبير منذ عرضه قبل عدة سنوات والذي كان من بطولة النجم خالد ارغنتش كما شاركت في بطولته النجمة بينار دينيز.

حلم بينار دينيز تحقق في مسلسل انت وطني

تحدّثت النجمة "بينار دينيز" حول أحد احلامها التي طالما سعت لتحقيقه منذ أيام المراهقة حيث قالت خلال تصريح لها في مقابلة: "كنت في المرحلة الثانوية من حياتي وأشاهد الحلقات الأولى من مسلسل حريم السلطان.

وكان من بطولة النجم التركي خالد ارغنتش حيث كنت أحلم بان أمثّل مع النجم خالد وبجانبه ولقد تحقق حلمي عندما مثّلت معه في مسلسل "انت وطني" واصبحت ممثلة معه بالفعل.

بينار دينيز بطلة مسلسل "القضاء"

وتحدّثت النجمة بينار حول مسلسل "القضاء" حيث قالت: "لقد علمنا بجهد كبير وبحب كبير أيضاً والمتابعين سيشعروا بذلك"، ويبدو واضحًا أن المسلسل لاقى نجاح كبير حيث أن مبيعات المسلسل مرضية وتسير بشكل جيد ونسب المشاهدات عالية.