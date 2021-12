معجبوا هاندا ارتشيل وكرم بورسين في السعودية وفلسطين يوزعون الهدايا نيابة عنهما

اشتهر الثنائي التركي هاندا ارتشيل وكرم بورسين في تركيا والعالم العربي بشكل كبير بعد ظهورهما في مسلسلهما الناجح "انت اطرق بابي".

معجبو هاندا وكرم ينفذون طلبها للأعمال الخيرية

يحاول الثنائي التركي الحفاظ على اسمائهما في المقدمة في عالم الشهرة من خلال علاقتهما العاطفية والصور اللطيفة التي تجمعهما والتي لاقت شهرة واسعة.

ويستغل هاندا وكرم هذه الشهرة من أجل الأعمال الخيرية حيث قررت هادا بأن لا تريد الحصول على هدايا عيد ميلادها من المعجبين بل طلب منهم التبرّع بثمنها للمنظمة الخيرية.

وقرر المعجبون من فلسطين وتركيا والمملكة العربية السعودية والمانيا بانهم سيوزعون ألعاب "ليغو" على 200 طفل مصاب بالسرطان وذلك نيابة عن هاندا وكرم.

هاندا ارتشيل وكرم بورسين يسعدون الأطفال

وشارك معجبين هاندا وكرم عبر حسابهم على "تويتر" عن اعلان توزيع الألعاب على الاطفال بالاضافة اللى نشر صور الأطفال مع الليغو وقبعات ودمى مصنوعة يدوياً لهم.

أعمال هاندا وكرم الخيرية

يشارك كرم في العديد من الأعمال الخيرية كما أن هاندا أصبحت هي المتحدثة الرسمية لحركة He For She في تركيا وهي حركة للمساواة بين الجنسين.

وشارك كرم في مبادرة المدارس الملوّنة في تركيا حيث ساعد في طلاء المدارس.