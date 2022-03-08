تأجيل حلقة مسلسل "الخائن" الأسبوعية لهذا السبب

يتصدّر المسلسل التركي "الخائن" قائمة أعلى المسلسلات في نسبة المشاهدات في تركيا والوطن العربي بشكل عام، حيث تفوّق على العديد من المسلسلات التركية التي تعرض بالتزامن معه

تأجيل الحلقة الأسبوعية الجديدة من الموسم الثاني لمسلسل الخائن

كشفت وسائل الاعلام التركية والاخبارية أن الحلقة الجديدة الأسبوعية من المسلسل التركي "الخائن" لن تعرض في هذا الأسبوع بل ستؤجل لأسبوع آخر.

وأفادت المصادر الإخبارية والاعلامية بأن سبب عدم عرض الحلقة الجديدة هو منح فريق عمل المسلسل إجازة ظروف صحية مفاجئة، لكن لم يكشف عن التفاصيل هذه الإجازة وفيما اذا كان السبب انتشار فيروس كورونا بين الطاقم أم لا.

وستعرض الحلقة الجديدة منه في الأسبوع القادم في الموعد المحدد الذي تعرض به.

نبذة عن مسلسل الخائن

تشارك النجمة التركية "جانسو ديري" في دور البطولة في المسلسل بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم كانر سيندوروك.

وتدور أحداث العمل حول الأم الدكتورة آسيا التي تعيش حياة عائلية مثالية مع زوجها المهندس وابنهما علي ولكن يحدث ما لم يكن في الحسبان حيث تجد آسيا خصلة شعر شقراء على ملابس زوجها لتبدء البحث في حقيقة خيانته لها، ومن هي السيدة التي خانها معها

وبعد نجاح الجزء الاول من المسلسل وتحقيق نسب عالية من المشاهدات تم تصوير الموسم الثاني حيث شارك النجم التركي "بيركاي أتاش" دور البطولة الى جانب جانسو.

