فتاة أوكرانية تشكر هاندا ارتشيل وكرم بورسين على جعل حياتها جميلة.. والأخير يدعو لها

تعاني أوكرانيا في الوقت الحالي من حرب كبيرة وعدوان من القوات الروسية عليها، حيث يتضامن معها العديد من البلدان في العالم ومنهم مشاهير العالم جميعاً في جميع البلدان

كرم بورسين يدعم فتاة أوكرانية

نشرت فتاة أوكرانية منشور عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر" تشكر فيه الثنائي التركي "كرم بورسين وهاندا ارتشيل" وهي تتواجد تحت القصف الروسي.

وقالت الفتاة في منشورها: "أنا لا أعرف ما سيحدث في الدقائق القادمة وقد يكون هذا اليوم هو آخر يوم لي ولكني أريد أن أشكر فيه كل من كرم بورسين وهاندا ارتشل على وجودهم في حياتي".

ووضعت اشارة للثنائي التركي على المنشور وتابعت قولها: "بفضلكم أنتم تعرّفت على أشخاص رائعين هنا، وربما لن تروا تغريداتي ابدا وقد تكون هذه اخر تغريدة، لذلك اعتنوا بانفسكم وكونوا سعداء".

وردّ عليها النجم التركي الشهير بقوله: "دعواتي لك أرجوكي ان تبقي بآمان".

وأشاد الجمهور بشكل كبير بتصرف الفنان التركي، فيما تساءل البعض عن ماذا سيكون الممثلة التركية هاندا ارتشيل وهل سترد عليها

كرم بورسين وهاندا ارتشيل

اشتُهر الثنائي التركي "كرم بورسين وهاندا ارتشيل" في جميع أنحاء العالم بعد هورهما في المسلسل التركي الشهير "انت اطرق بابي" حيث أنهما أعلنا علاقتهما الرومانسية فيما بعد والتي كانت من أشهر العلاقت الرومانسية.

ولم تدم العلاقة سوى أقل من عام ليشاع بعدها انفصال الثنائي التركي الشهير بشكل كامل وهو امر لم يتم تأكيده بعد من قبلهما.