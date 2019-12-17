تايلور سويفت بإطلالة نارية في عرض فيلمها الأول Cats.. وتعتمد رسمة عيون القطة (صور)

تألَّقت نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها الموسيقي Cats الذي أقيم في قاعة أليس تالي في لينكولن سنتر بمدينة نيويورك ليلة الإثنين الماضي.

وبدت "تايلور سويفت" (30 عامًا) غاية في الأناقة بإطلالة عصرية من قماش الساتان، فاختارت ارتداء فستان أحمر سترابلس مُزيَّن بتطريزات ورود ملوَّنة وأوراق أشجار من توقيع مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رينتا"، وجاء بتنورة منفوشة، بينما جاء ضيقًا ناحية الخصر لإبراز رشاقتها.









وأكملت الحسناء إطلالتها مًعتمدةً تسريحة شعر مرفوعة، بينما أسدلت غرَّتها الكثيفة وخصلتي شعر جانبيتين، كما طبَّقت أحمر شفاه ناري، ورسمة عيون القطة مبرزةً لون عينيها الزرقاوتين.

وتلعب "تايلور" شخصية القطة الغزلية "بومبالورينا" حيث تحوّلت إلى ذلك باستخدام تقنية CGI بالإضافة إلى ممثلين آخرين.

الفيلم من تأليف هوبر هول أما تصميم الرقصات فكان من نصيب الحائز على جائزة توني هاميلتون حيث استخدم أساليب الرقص من الباليه الكلاسيكي إلى موسيقى الهيب هوب المعاصرة، كما انضمت للعرض راقصة الباليه في إنجلترا "فرانشيسكا هايوارد" التي تلعب دور البطولة في دور القطة البيضاء.

وسيشارك في الفيلم كُلٌ من؛ النجمة الأمريكية "جينيفر هدسون" التي ستجسد دور "غريزابيلا" التي تؤدي أغنية "Memory"، فضلًا عن مقدم البرامج الكوميدي "جيمس كوردن" و"إيان ماكيلين".