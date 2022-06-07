تطورات جديدة في انفصال شاكيرا وبيكيه.. تقسيم الثروة وحضانة الأطفال

أعلنت النجمة العالمية "شاكيرا" انفصالها عن لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" وذلك بعد شائعات حول خيانته لها، خلال الأسبوع الماضي، بعد قصة حب استمرت 12 عامًا اثمرت عن طفلين

ولم تؤكد شاكيرا عن أسباب انفصالها عن بيكيه ولم تتحدث عنها ولكنها أعلنت الانفصال بطريق احترافية من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وفي تداعيات الانفصال استعان كل من بيكيه وشاكيرا بمحاميين خاصين وذلك للتعامل مع القضية سواء في اجراءات الحضانة أو تقسيم الثروة بينهما بالرغم من عدم زواجهما بشكل رسمي

وستكون حضانة الأطفال على رأس جدول المحامين، حيث أنه لديهما طفلين وهما ميلان وساشا وبيكيه متعاقد مع نادي برشلونة منذ عام 2008 في حين شاكيرا لا ترغب بالعيش في برشلونة.

أما حول ثروتهما فقد جمع الثنائي ثروة مشتركة خلال فترة علاقتهما العاطفية التي استمرت لأكثر من 12 عام حيث أن ثروتهما تصل الى 700 مليون يورو ولذلك فسيقوم المحامين بتقسيم هذه الثروة مناصفة.

يُشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية كانت قد ضجت بخبر انفصال الثنائي شاكيرا وبيكيه بعد انباء عن ضبط الفنانة الكولومبية من أصول لبناينة لحبيبها وهو يخونها متلبسًا مع فتاة شقراء تبلغ من العمر 20 عامًا

فيما قالت بعض المصادر إن سبب الانفصال هو خلافات بدأت منذ سنوات ولم يصل الثنائي إلى حلها مما تسبب بتعكير صفو علاقتهما