تعرف على أجر أبطال مسلسل Friends في حلقة لم الشمل

تحمَّس ملايين المعجبين لمشاهدة لم شمل أبطال المسلسل الكوميدي الأشهر Friends، وقد أحدث الحلقة ضجة كبيرة منذ عرضه في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

عندما اجتمع النجوم الستة للسلسلة الكوميديا الشهيرة من التسعينيات لأول مرة بعد 17 عامًا من نهاية العرض، كان لم شملهم هو كل ما يمكن لأي شخص التحدث عنه في جميع أنحاء العالم.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه عرص على أبطال المسلسل؛ جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري وديفيد شويمر ومات ليبلانك، مبلغ مليون دولار مقابل عرض الحلقة بشكل خاص على منصة HBO Max، لكنهم رفضوا العرض جميعًا.

وقد توصل النجوم بعد ذلك إلى اتفاق يتضمن حصول كل منهم على 2.5 مليون دولار على الأقل، عندها أصبحوا مستعدين للجلوس وتذكر السنوات العشر التي قضوها معًا في المواسم العشر للمسلسل

وقد صوِّرت الحلقة في استوديو وارنر براذرز وكان أكثر نجاحًا مما توقعه أي شخص.