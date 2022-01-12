تفاصيل جديدة ومثيرة حول وفاة "بوب ساجيت".. وجيمي كيميل يبكي عليه

توفي النجم الأمريكي المحبوب "بوب ساجيت" عن عمر يناهز الـ 67 عاماً وذلك يوم الاثنين الماضي عند العثور على جثته في غرفة الفندق.

تفاصيل مثيرة حول وفاة بوب ساجيت

بدات التحقيقات حول وفاة النجم الراحل في غرفة فندقه حيث تم استبعاد أي شبهة جرمية تتعلّق بالانتحار أو تعاطي المخدرات وكُشف الكثير من التفاصيل حول وفاته.

ووجد بوب ساجيت متوفى في غرفته في فندق الريتز كارلتون في فلوريدا وبحسب تقرير الشرطة وجد موظف الأمن في الفندق الجثة وذلك بعد طلب من عائلة بوب التي حاولت التواصل مع النجم ولكن لم تستطع الوصول إليه.

وقام موظف الأمن بالذهاب لغرفة بوب وطرق بابه مرات عديدة ولكن لم يكن هناك أي اجابة حتى دخل غرفته في الساعة الرباعة عصراً فوجد أضراء الغرفة غير مضاءة.

ووجد الموظف نجم مسلسل فول هاوس وهو نائم في سريره بينما كان ينظر للأعلى ويديه على صدره وعلى السرير حيث كان بارداً عند لمسه ولا يوجد نبض ثم اتصل بالاسعاف.

تأثّر عائلة وأصدقاء بوب ساجيت بوفاته

أصدرت زوجة بوب ساجيت بيان أكّدت فيه عن شعورها بالحزن الشديد لوفاة زوجها، فقالت: "لقد كان بالنسبة لي كل شيء وأنا محطمة ولا أستطيع أن أصدق ذلك".

أما جيمي كيمبل فقد استذكره برسالة مؤثرة في برنامجه وقال وهو يبكي: "لقد كان بوب الأحلى وكان الأحسن حيث أن جميع الناس كتبت هذا الشيء عنه".