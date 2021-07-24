توماس ماركل يهدد بمقاضاة ابنته ميغان والأمير هاري لمنعه من رؤية أحفاده

هدد والد دوقة ساسيكس، توماس ماركل بمقاضاة ابنته ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري بسبب عدم أجل رؤية أحفاده.

وقال توماس خلال حديثه مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه مستعد لتوصيل الأمر إلى المحكمة في المستقبل القريب جدًا.

ولم يلتقي توماس البالغ من العمر 77 عامًا حتى الآن بطفلي الأمير هاري وميغان ماركل "أرشي وليليبت" أو الأمير هاري نفسه، حيث توترت علاقته مع ابنته قبل حفل الزفاف الملكي على خلفية التقارير التي كشفت اتفاقه مع المصورين لتسريب صور الزفاف.

وعقب ذلك، انسحب ماركل من الحفل والسير بجانب ابنته، حيث تردد أنه أصيب بنوبة قلبية قبل الحفل، وحل الأمير تشارلز مكانه.

ومع تدهور حالته الصحية، عبر توماس خلال المقابلة التي تمت من منزله بالمكسيك، عن مخاوفه من ألا يقابل آرشي البالغ من العمر عامين أو ليليبت التي ولدت في 4 يونيو.

وقال: "لا ينبغي أن نعاقب ليليبت و آرشي على سلوك ميغان وهاري السيئ، فهما طفلان صغيران، إنهم ليسوا جزءًا من اللعبة، وهم أيضًا من العائلة المالكة ويحق لهم التمتع بنفس الحقوق مثل أي أفراد ملكية أخرى".

وأضاف أنه سيقدم التماسًا في محاكم كاليفورنيا قريبًا من أجل في رؤية أحفاده، بالاضافة لذلك، انتقد ماركل أيضًا إعلان الأمير هاري عن الإصدار القادم لمذكراته في عام 2022.

ومن المقرر أن يتحدث الكتاب الذي ستنشره دار نشر "راندوم هاوس" الارتفاعات والانخفاضات والأخطاء والدروس المستفادة من حياته بالإضافة إلى أزمة انفصاله وزوجته عن العائلة المالكة العام الماضي.

وعلق ماركل قائلًا إنه بعد ثلاث جلسات مع الأطباء النفسيين ومقابلة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، لن يكون لدى هاري الكثير ليقوله.

كان قد شن توماس ماركل هجومًا على الأمير هاري وابنته في الشهر الماضي، واصفا إياهما بـ "البرود" لرفضهما رؤيته، قائلًا إنه حتى "القتلة" يزورهم أسرتهم، وأضاف: "بالطبع هذا مؤلم، هناك قتلة في السجن وتأتي أسرهم لرؤيتهم".

وتابع:" و لكنني لست بقاتل، ولقد ارتكبت خطأ غبيا وعوقبت عليه، لقد يتحدثون عن التعاطف ولا يوجد تعاطف معي ولا تعاطف مع عائلتي ولا تعاطف مع العالم.

كما سلط الضوء على مقابلة هاري وميغان المثيرة للجدل مع أوبرا في مارس الماضي، متهمًا إياها بجني الأموال من الزوجين، قائلًا:"أعتقد أنها تستخدمهم لبناء شبكتها وبناء برامجها الجديدة، واستغلت رجل ضعيف وجعلته يقول أشياء لا يجب أن يقولها على التلفزيون.

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