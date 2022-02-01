توم كروز يتجاوز أزمة انفصاله.. ويعيش قصة حب جديدة مع نجمة بريطانية

أعلن النجم الهوليوودي "توم كروز" عن انفصاله عن النجمة "هايلي اتويل" خلال وقت سابق من العام الماضي، ولم يعلن عن أسباب انفصاله أبداً.

توم كروز يدخل قصة حب جديدة

كشفت مصادر قريبة من النجم بان توم كروز تجاوز مرحلة انفصاله عن حبيبته السابقة "هايلي أتويل" ودخل في علاقة رومانسية جديدة مع نجمة بريطانية.

وصرّح المصدر بقوله: "لقد وقع النجم الهوليوودي في حب نجمة بريطنية ولكنه لم يكشف عن هويتها أبداً، حيث تعرّف إليها قبل عدة أسابيع وكانت نجمة بريطانية جميلة وهو مرتبط بها بشكل كبير ولا يفارقها".

وأوضح تفاصيل علاقة توم كروز وحبيبته فقال: "إن الرومانسية تسيطر على علاقتهما فيمنحها الكثير من الهدايا والورود ووجبات العشاء التي يحصل عليها من مطعمه المفضّل في لندن، حتى أنه اصطحبها في رحلات يومية على متن طائرة كان يقودها بنفسه".

آخر أعمال توم كروز

انتهى النجم "توم كروز" من تصوير فيلمه الجديد "Top Gun: Maverick" الذي سيعرض في 27 مايو من العام الحالي، والذي تأجّل عرضه في وقت سابق.

وتدور احداثه حول طيّار في القوات الجوية قضى أكثر من 30 عاماص يعمل فيها ولم يتقدّم ثم يدرّب مجموعة من خريجين "Top Gun" للقيام بمهمة صعبة جداً.

