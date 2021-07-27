  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. جاستين بيبر وزوجته هايلي في لقطة بعيدة كل البعد عن السعادة.. فما القصة؟

جاستين بيبر وزوجته هايلي في لقطة بعيدة كل البعد عن السعادة.. فما القصة؟

منشور 27 تمّوز / يوليو 2021 - 07:52
جاستين بيبر وهايلي بيبر
جاستين بيبر وهايلي بيبر

لا زال الثنائي بيبر، جاستين وهايلي، يثيران العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول علاقتهما غير المتزنة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مشاهدة "جاستين" وهو يصرخ في وجه "هايلي" مؤخرًا في الكازينو.

وبالرغم من محاولتهما إنكار هذه الشائعات من خلال نشر صور لهما تترجم سعادتهما ورومانسيتهما، إلا أن ظهورهما الأخير في حفلة ويست هوليوود أظهر عكس ذلك تمامًا.

Black tie: Justin Bieber, 27, and his wife Hailey, 24, were both dressed to the nines in all-black ensembles for a party in West Hollywood celebrating his art gallery auction

وتألق "جاستين" و"هايلي" بمزاد معرضه الفني، حيث ارتدى هو بذلة توكسيدو سوداء كلاسيكية، بينما كانت "هايلي" مذهلة بفستان أسود من المخمل والدانتيل.

Short hair, don't care: He still sported a close-cropped hairdo after shearing his shaggy locks (which he briefly styled into controversial dreads) earlier this summer

وكان "جاستين" و"هايلي" قريبين بشكل غير عادي أثناء خروجهما من الحفلة حيث بدا كأنه يغطيها من الخلف بينما كان وجهه عبوسًا بعض الشيء تمامًا كـ"هايلي".

Classic: Justin opted for a slim black bowtie with his tux, which featured notched lapels

ويأتي ظهورهما هذا عكس ما نشرته في وقت سابق من نفس المساء حيث نشرت صورة مبهجة لهما عبر حسابها على "إنستغرام" وكانت تضع يدها حول "جاستين بيبر" وتصف زوجها بـ "حب حياتي".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:جاستين بيبرهايلي بيبراخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...