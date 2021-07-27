جاستين بيبر وزوجته هايلي في لقطة بعيدة كل البعد عن السعادة.. فما القصة؟

لا زال الثنائي بيبر، جاستين وهايلي، يثيران العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول علاقتهما غير المتزنة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مشاهدة "جاستين" وهو يصرخ في وجه "هايلي" مؤخرًا في الكازينو.

وبالرغم من محاولتهما إنكار هذه الشائعات من خلال نشر صور لهما تترجم سعادتهما ورومانسيتهما، إلا أن ظهورهما الأخير في حفلة ويست هوليوود أظهر عكس ذلك تمامًا.

وتألق "جاستين" و"هايلي" بمزاد معرضه الفني، حيث ارتدى هو بذلة توكسيدو سوداء كلاسيكية، بينما كانت "هايلي" مذهلة بفستان أسود من المخمل والدانتيل.

وكان "جاستين" و"هايلي" قريبين بشكل غير عادي أثناء خروجهما من الحفلة حيث بدا كأنه يغطيها من الخلف بينما كان وجهه عبوسًا بعض الشيء تمامًا كـ"هايلي".

ويأتي ظهورهما هذا عكس ما نشرته في وقت سابق من نفس المساء حيث نشرت صورة مبهجة لهما عبر حسابها على "إنستغرام" وكانت تضع يدها حول "جاستين بيبر" وتصف زوجها بـ "حب حياتي".

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