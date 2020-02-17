جاستين بيبر يستجيب لطلب معجبيه ويغيّر إطلالته.. وهذا تعليق زوجته هايلي!

طلب العديد من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي النجم "جاستين بيبر" التخلّص من شعر وجه وشاربه.

ويبدو واضحاً أن المغني البالغ من العمر 25 عاماً استمع أخيراً إلى تعليقات معجبيه حيث كشف يوم أمس الأحد عن إطلالته الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر جاستين صورةً لنفسه أظهرت تحوّل شكله بدون شعر الوجه وعلّق على الصورة: "ذهب الشارب في عطلة لكنه سيعود في الوقت المناسب"، كما أشار إلى الصورة باسم "وجه بيب الصغير" والتي ربما كانت إشارة إلى العديد من المعجبين الذي طلبوا منه الحلاقة.

كما شارك جاستين مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام حيث ظهر فيه وهو يمسك بماكينة الحلاقة الخاصة به ووضعها على شاربه وفي غضون ثواني يمكنك مشاهدة شعره وهو يتساقط وسرعان ما ظهرت بشرته الناعمة التي كانت مختبئة تحت ذقنه.

ومن الواضح أن زوجته هايلي بالدوين هي من اكبر المعجبين بمظهره الجديد حيث علّقت على انستغرام: "yeeee" بالإضافة غلى رموز تعبيرية بشكل العيون.

وخلال الشهر الماضي علّقت مجموعة معجبي النجم جاستين حول حلاقة شعر وجه وشعره فعلّق أحد المتابعين: "جاستين أنا أحبك ولكن من فضلك احلق".

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