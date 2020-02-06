جميلة جميل تكشف أنها من أحرار الجنس بعد سنوات من الصمت!

صدمت الممثلة البريطانية "جميلة جميل" متابعيها بكشف أنها من أحرار الجنس بعد أعوام من إخفاء ميلوها الحقيقي.

توجَّهت "جميلة جميل"، التي تواعد الموسيقي "جيمس بليك"، إلى حسابها على موقع "تويتر" لكشف الأخبار الصادمة في تغريدة تحت عنوان "تويتر وحشي"، وأشارت أنها مضطرة للحديث علنًا بشان الانتقادات التي تتعرض لها بسبب مشاركتها في عرض Legendary الذي ينطوي على رقص المثليين.

أثار تعيينها جدلاً حادًا حول تمثيل المثليين الجنسيين في وسائل الإعلام رغم أنها ليست مثليَّة جنسية، لكنها قررت الدفاع عن موقفها في بيان غاضب.

كشفت "جميلة"، البالغة من العمر 33 عامًا، أنها "حر الجنس" وهي عبارة عن مظلة تستخدم لأولئك الذين يعيشون خارج نطاق الجنس الآخر والتي يمكن استخدامها من قبل أي شخص يندرج تحت المثليين الجنسيين.

وكتبت: "لهذا السبب لم أخرج رسميًا أبدًا كشاذة. لقد أضفت قوس قزح إلى اسمي عندما شعرت بالاستعداد قبل بضع سنوات، لأنه ليس من السهل قبولي من قبل المجتمع في جنوب آسيا، ودائمًا كنت أجيب ذلك بكل صراحة في حال سألت عن الأمر مباشرةً."

وتابعت: "لكنني بقيت ملتزمةً الصمت لأنني كنت خائفة أن يتهمونني باستغلال قضية من أجل الشهرة، رغم أنها كانت تسبب لي الكثير من الالتباس، الخوف، والاضطراب عندما كنت طفلة صغيرة".

وأوضحت أنه لمن المخيف أن يعلن ممثل عن ميوله الجنسي علنًا خاصة عندما تكون ممثلة ببشرة سمراء وفي الثلاثين من عمرك.

وأشارت أنها ستعتزل "تويتر" لبعض الوقت، لأنها لا ترغب بقراءة تعليقات المستخدمين على منشورها.

وفقًا لموقع ويكيبيديا يشير مصطلح "كوير" أو "أحرار الجنس إلى الأقليات الجنسية من غير المغايرين، والتي تعني العليل أو الغريب أو المهووس أو غير المألوف، واستخدم هذا المصطلح للتحقير والإساءة لأولئك الذين كان لديهم الميل لنفس جنسهم أو من هم في علاقات مثلية القرن التاسع عشر.