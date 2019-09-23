رغم المرض..جميلة جميل تتألَّق في حفل الإيمي وتُشبَّه بالأميرة ياسمين (صور)

خطفت النجمة البريطانية "جميلة جميل" الأنظار بإطلالتها المُبهرة في حفل توزيع جوائز الإيمي الذي أقيم يوم أمس الأحد على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس، رغم إصابتها بالتهاب معدة حاد قبل انطلاق الفعالية.

كشفت "جميلة جميل" (33 عامًا) أنها خضعت لحقن وريدي بسبب اصابتها بالتهاب في المعدة، لكنها لم تسمج للمرض أن يعرقل مشاركتها في الحدث المهم، حيث أبهرت الجميع بجمالها الاستثنائي على السجادة الحمراء، فتالَّقت مُرتديةً فستان تركوازي بكتف واحد أنيق جاء بتنورة منفوشة وعقدة ناحية الصدر.









بدت "جميلة جميل" كالأميرة "ياسمين" من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين"، بشعرها الأسود الحريري المنسدل على جانبي كتفها، وبشرتها السمراء الفاتنة، وعيونها الكبيرة البُنيَّة المُزيَّنة بالكحل، بالإضافة إلى أحمر شفاهها المائل إلى البرتقالي.

وأكملت الحسناء إطلالتها بمجموهرات ألماسية، فتزيَّنت بإسوارة ألماسية، وقِّرط مُزيَّن بحجر تركوازي، وحملت كلاتش زرقاء برَّاقة.

وفي وقت سابق من اليوم، منحت "جميلة" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" لمحة عن التجهيزات التي تسبق الحفل، فالتقطت صورة لفستانها ويدها الموصولة بأنبوب الحقن الوريدي، وأشارت أنها أمضت الأسبوع الماضي على أرضية الحمام، ما يعني أنه حان الوقت لتغيير المكان.

وجاء تواجد النجمة في الحدث رغم المرض من أجل دعم زملائها في مسلسل The Good Place الذي رُشِّح لجائزة أفضل مسلسل كوميدي .

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