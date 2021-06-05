جوجو سيوا في وضع مشبوه بعد فقدان أحد المدعوين وعيه عقب تناول جرعة زائدة في منزلها!

اتخذت حفلة جوجو سيوا للإفصاح عن ميولها المثلية منحى مظلماً عندما تم استدعاء رجال الشرطة بسبب فقدان وعي أحد المدعوين لتناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وكشفت مصادر أمنية لموقع "تي إم زي" الأميركي أنه تم استدعاء رجال الشرطة والمسعفين إلى منزل سيوا عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء، حيث تم الإبلاغ عن شخص يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً فاقد الوعي بسبب احتمال تناوله جرعة زائدة من المخدرات.



وتزعم مصادر مرتبطة بالحفل أن الرجل وصل إلى منزل سيوا بحالة سيئة ومشبوهة، ثمّ نقل إلى المستشفى بعد الاتصال بالشرطة، التي استبعدت تصنيف فعلته على أنها جريمة، وحالته الصحية غير واضحة حتى الآن.

يذكر أنّ سيوا أقامت حفلة ضخمة شملت زينة ضمت ألوان قوس القزح في منزلها حضرتها حبيبتها ومجموعة من زملائها المؤثرين. تميزت الحفلة ببيت نطاط، وحوض سباحة مزين بالخارج، وبيانو برّاق.

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