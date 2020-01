أوسكار 2020 : أفعال وملابس غريبة رُصدت في صورة حفل العشاء!

اجتمع مرشحو الأوسكار لعام 2019 تحت سقف فندق "بيفرلي هيلتون" لحضور حفل غذاء لطيف يوم أمس الإثنين، وهي مناسبة تسبق انطلاق فعاليات حفل توزيع الجوائز؛ لتخفيف حدة توتر النجوم ووقلقهم إزاء النتائج.

وبهذه المناسبة، التقطت صورة جماعية للمرشحين الـ212 ضمن الفئات الـ24 التي ستتنافس على جوائز الأوسكار لهذا العام، حيث التف جميعهم حول تمثال الأوسكار الذهبي.

واستطاع المصوّرون تكبير عدسة الكاميرا واكتشاف بعض من الأشياء الغريبة التي كانت خلال الحفل ومنها:

1- بدلة النجم كوينتن تارانتينو قد تكون في محل الغسيل

هذا ما افترضناه عند رؤية كوينتن وهو يرتدي ملابس غير رسمية تتمثل بقميص أصفر وأسود بينما كان الآخرين يرتدون ملابس رسمية.

2- كريستين وروبرت لوبيز في حالة انجماد معاً

يبدو واضحاً ان الثنائي الرومانسي لا يتنازلان عن بعضهما البعض فهما يبدوان بحالة انجماد كامل كأغنيتهما المترّشحة للاوسكار Frozen's Let It Go.

3- براد بيت يتمتع ببعض السلام والهدوء

يبدو أن الصورة هي المكان الوحيد الذي يتمكن فيها براد بيت من التقاط انفاسه كما أنه التُقط إليه صور أكثر من أي أحد آخر خلال مأدبة العشاء.

4- إيف بيات يريد حقاً الفوز بجائزة أوسكار

ظهر إيف وهو يصلي بيديه لكنه يبدو واضحاً أنه يصلي شاكراً بسبب وجوده بجانب تشارلز ثيرون.

5- مصممة الأزياء ساندي باول في أغرب أزيائها

ارتدت مصممة الأزياء ساندي بدلة باللون الأصفر الفاقع كما نسّقت معه قميص باللون الأسود وربطة عنق برتقالية تناسبت مع لونها شعرها الغريب.

6- البريطانية فلورنس بوغ ملوّنة أيضاً

ارتدت فلورنس فستان مستوحى من الأدغال بلونه الأخضر كما نسّقت معه نظارة باللون الأصفر ووشاح حول عنقها باللون الأبيض.

