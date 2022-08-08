جوني ديب يحيي طقوس عاشوراء في ايران.. ما القصة؟

تداول الجمهور بشكل واسع عبر العديد من موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور صادمة عن تواجد الفنان العالمي جوني ديب في إيران من اجل إحياء طقوس عاشوراء التي تصادف اليوم 10 محرم 1444 هـ

تفاصيل ظهور جوني ديب في ايران

خلال أداء طقوس عاشوراء يوم أمس الأحد في ايران وإحياء ذكرى مقتل الحسين لدى الطائفة الشيعية أثار ظهور جوني ديب جدلًا كبيرًا بين الجمهور.

واتضح أن الصور المتداولة لجوني ديب هي في الحقيقية صور لشبيه الفنان العالمي، وهو رجل إيراني نسخة طبق الأصل من ديب، وهر هذا الشخص في احدى مواكب طقوس احياء ذكرى وفاة الحسين، ونظرًا للشبه الكبير بينه وبين الفنان العالمي تم التقاط العديد من الصور له وتداولها بشكل كبير عبر السوشال ميديا

وظهر هذا الشخص المجهول وهو يرتدي نظارات مطابقة لستايل النجم العالمي جوني ديب، كما اعتمد لون وتسريحة الشعر نفسها، بالإضافة الى اعتماده إطلالة مطابقة لجوني من ناحية الشارب

الجمهور مصدوم بظهور جوني ديب في إيران

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم الكبيرة بسبب الشبه الكبير والصادم بين الرجل الإيرامي وجوني ديب

فيما أصر البعض على أن الشخص الذي ظهر في الصور هو الفنان العالمي، نظرًا للشبه الصادم الكبير بينهما.

وعلّق الكثير منهم بسخرية كبيرة حول الموضوع، فقال أحد المتابعين: "كان جوني ديب نادر بس يخلص من قضيته مع آمبر هيرد أن يقضي حياته في خدمة الحسين".

نبذة عن النجم جوني ديب

اشتهر ديب في سلسلة أفلام "قراصنة كاريبي" وتصدّر اسمه وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بعد ان اتهمته بتعنيفها.

وكان جوني ديب قد ربح هذه القضية ضد زوجته السابقة وحصل على تعويضات مالية ما يقارب الـ 15 ألف دولار، ويعتبر ديب من أبرز نجوم هوليوود وقدم خلال مسيرته العديد من الأفلام