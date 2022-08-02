جوني ديب يعاني من ضعف الانتصاب.. فهل هذا سبب اغتصابه آمبر هيرد؟

كشف أن النجم الأمريكي جوني ديب يعاني من ضعف الانتصاب، كما ادعى محامو طليقته الممثلة الأمريكيةآمبر هيرد في وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا.



جوني ديب يعاني من ضعف الانتصاب



زعم الفريق القانوني لآمبر هيرد، في ملف يعود إلى تاريخ 28 مارس، إلى أن معاناة جوني ديب من ضعف الانتصاب ساهم في سلوكه العنيف ضد زوجته.

وزعمت الوثائق أنه "على الرغم من أن السيد ديب يفضل عدم الكشف عن حالة ضعف الانتصاب لديه، فإن هذه الحالة مرتبطة تمامًا بالعنف الجنسي، بما في ذلك غضب السيد ديب واستخدامه زجاجة لاغتصاب أمبر هيرد"، إلَّا أنه نفى باستمرار مزاعمها بالاغتصاب والعنف.







آمبر هيرد تتهم جوني ديب باغتصابها بزجاجة

وبالعودة إلى شهر مايو، انفجرت هيرد (36 عامًا) بالبكاء أثناء محاكمة التشهير التي رفعها ديب ضدها، لأنها شهدت أن نجم Pirates of the Caribbean (59 عامًا) اغتصبها بزجاجة كحول وهددها بـ "نحت" وجهها بها خلال مشاجرة في مارس 2015.

قالت وهي تتنفس بصعوبة وهي تكتم دموعها: "لم أكن أعرف ما إذا كانت الزجاجة التي كان يحملها بداخلي مكسورة.. لم أستطع الشعور بذلك. لم أشعر بأي شيء".

وخلال استجواب المحكمة، اعترفت نجمة "Justice League" بأنها لم تسعى للحصول على رعاية طبية، وقالت: "كما قلت دائمًا، لا أتذكر بالضبط ما حدث أولاً ، أو التسلسل".

ووفقًا لمستندات المحكمة، وقع الحادث المزعوم في أستراليا خلال نفس المشاجرة التي تركت ديب بإصبع مقطوع، حيث ادعى الأخير أن ما أصاب إصبعه حدث عندما ألقت هيرد زجاجة فودكا عليه.

وقد منحت هيئة المحلفين في النهاية ديب 15 مليون دولار بسبب مزاعم تعرضه للتشهير في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018، حيث ادعت هيرد بارتكاب أعمال عنف جنسي، وحصلت على 2 مليون دولار بسبب مزاعمها بأن محامي ديب أدلى بتعليقات كاذبة ومضرة عنها.





محاولة استئناف آمبر هيرد

بعد صدور حكم المحكمة لصالح جوني ديب ومطالبة النجمة العالمية بدفع تعويضات مالية لجوني ديب، أقدمت الأخيرة على استئناف المحاكمة ونقض الحكم الصادر.

وبالرغم من تقديم الأوراق في المحكمة إلا أن طلب آمبر هيرد باستئناف المحاكمة كان قد رفض تماماً.

وكانت النجمة العالمية قد قالت في أحد اللقاءات السابقة إنها تتفهم حكم المحكمة بسبب جاذبية النجم العالمي، وأضافت أن الحكم خيبة أمل لجميع نساء أمريكا المعنفات.