آمبر هيرد تعلن إفلاسها رسمياً.. ماذا سيحدث بتعويضات جوني ديب؟

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "آمبر هيرد" إفلاسها بشكل رسمي وذلك بسبب التكاليف الباهظة وعجزها عن دفع التعويضات المالية لزوجها السابق النجم "جوني ديب" بعد صدور حكم قضية التشهير.

تفاصيل إفلاس آمبر هيرد

تسببت المحاكمة الشهيرة التي رفعتها النجمة الهوليوودية ضد زوجها السابق النجم "جوني ديب" بخسائر كبيرة للنجمة الشهيرة، بعد الحكم عليها بدفع تعويضات مادية بالإضافة إلى رسوم المحاكمة والمحامين.

يشار إلى أن ثروة النجمة العالمية تتراوح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون دولار وهو رقم بعيد بشكل كبير عما تدين به آمبر هيرد للمحاكمة ولزوجها السابق جوني ديب.

ولذلك قامت النجمة الشهيرة بإعلان إفلاسها بشكل رسمي وكشفت أنها لا تملك المبلغ المتفق عليه في التعويضات المالية بالإضافة إلى أنها لا تملك مبلغ الرسوم القانونية الباهظة.

ماذا سيحدث بتعويضات جوني ديب؟

أشار العديد من الخبراء والمصادر المقرّبة من النجمين بأن جوني ديب سيحصل على التعويضات المالية من زوجته السابقة وذلك من خلال أجرها في أفلامها القادمة، بالإضافة إلى أنه ربما سيستولي على منزلها الموجود في كاليفورنيا.

محاولة استئناف آمبر هيرد

بعد صدور حكم المحكمة لصالح جوني ديب ومطالبة النجمة العالمية بدفع تعويضات مالية لجوني ديب، أقدمت الأخيرة على استئناف المحاكمة ونقض الحكم الصادر.

وبالرغم من تقديم الأوراق في المحكمة إلا أن طلب آمبر هيرد باستئناف المحاكمة كان قد رفض تماماً

وكانت النجمة العالمية قد قالت في أحد اللقاءات السابقة إنها تتفهم حكم المحكمة بسبب جاذبية النجم العالمي، وأضافت أن الحكم خيبة أمل لجميع نساء أمريكا المعنفات