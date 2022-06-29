جيجي وبيلا حديد حليقتا الرأس والحواجب خلال عرض أزياء.. وتعتمدان أغرب إطلالة

أثارتا عارضتا الأزياء الأمريكتيان ذات الأصول الفلسطينية الشقيقتان "جيجي وبيلا حديد" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تداول الجمهور صور لإطلالتهما خلال عرض أزياء.

وكانت الشقيقتان قد ظهرتا على مسرح خلال عرض أزياء مارك جاكوبس لعام 2022 وهما حليقتا الشعر والحواجب مما جعلتهما يلفتان الأنظار إليهما.

جيجي وبيلا حديد وإطلالتين أكثر غرابة

ظهرت عارضتا الأزياء خلال عرض مارك جاكوبس لخريف عام 2022 والذي أقيم داخل مكتبة نيويورك العامة، بإطلالتين غريبتين لفتتا فيها الأنظار.

وأطلت بيلا حديد على المسرح وهي حليقة الرأس والحواجب مرتدية فستان غريب وضخم التصميم من الجلد باللون الأسود وكان مظهرها الأكثر غرابة على الإطلاق، ونشرت عبر حسابها صور وفيديوهات للإطلالة

كما أنها اعتمدت في اطلالة أخرى ظهرت فيها اكثر غرابة حيث وضعت ورق الأمونيوم على رأسها بينما كانت ترتدي فستان أبيض فوضوي وبقصة غريبة.

أما شقيقتها جيجي حديد فقد طابقت تصفيفة شعرها مع شقيقتها بيلا فقد كانت هي الأخرى حليقة الرأس والحواجب، كما انها ارتدت تصاميم غريبة عبارة عن بلوزة باللون الوردي ضخمة جداً مع تنورة جلد باللون الرمادي، كما ظهرت بإطلالة أخرى وهي تضع وشاح لامع على رأسها وترتدي بنطال جينز وبلوزة لامعة مطابقة للوشاح، وشاركت أيضًا اطلالتها عبر حسابها الخاص في انستغرام

آخر أخبار جيجي وبيلا حديد

كانت بيلا حديد قد أعلنت عن اصدار أول نسخة ثلاثية الأبعاد منها في العالم الافتراضي حيث أنها ستتجسد بشخصية كرتونية حيث أنها تعاونت في هذا المشروع مع ميتافيرس.

أما جيجي فهي تركّز في الوقت الحالي على عائلتها حيث نشرت صورة لابنتها خاي عبر حسابها الخاص وكان قد ظهر في الصورة حبيبها السابق ووالد طفلتها "زين مالك" حيث أثيرت شائعات حول عودة علاقتهما مرة أخرى.