جيجي حديد تحتفل بيوم الأب بصورة لزين مالك مع طفلته.. هل عادت علاقتهما من جديد؟

هيا حازم

يحتفل العالم بيوم الأب أو عيد الأب والذي يوافق 20 يونيو من كل عام، حيث شارك العديد من مشاهير العالم والنجوم صور عديدة تجمعهم مع آبائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقينه بكلمات مميزة عن مشاعرهم نحوهم

ولكن كانت المفاجأة هي مشاركة عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" لابنتها خاي وهي برفقة والدها زين مالك بالرغم من الخلافات الكبيرة التي وقعت بينهما وادت للانفصال

احتفال جيجي حديد بيوم الأب

احتفلت عارضة الأزياء الشهيرة بهذه المناسبة من خلال نشر صورة عبر ستوري حسابها الخاص في انستغرام تجمعها بوالدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، جاءت الصورة باللونين الأبيض والأسود

ظهر محمد حديد وهو يقبل ابنته جيجي في الصورة، وارفقت الأخيرة الصورة بتعليق: "عيد اب سعيد لابي الجميل.. احبك"

لم يتوقف الأمر هنا حيث حرصت جيجي على الاحتفال بوالد ابنتها الوحيدة خاي، ونشرت صورة في ستوري انستغرام ظهرت فيها الطفلة الصغيرة خاي وهي تجلس على الأرض بينما لم يظهر منها سوى قدميها وكان والدها زين مالك بجانبها وقد ظهر منه جسده المغطى بالوشوم.

وعلّقت جيجي على الصورة المثيرة للجدل "عيد أب سعيد لأب خاي"، وانتقل المتابعون الى التعليق حول الموضع والتساؤل ما اذا كانت علاقة جيجي حديد وزين مالك قد عادت مرة أخرى، أم هي مجرّد صورة للاحتفال بيوم الأب، والحفاظ على علاقتهما من اجل ابنتهما الوحيدة

علاقة جيجي حديد وزين مالك

كانت علاقة جيجي حديد وزين مالك حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جمعهما الحب وظهرا في اكثر من مواقف رومانسية، وأنجبت جيجي حديد طفلتها خاي

الا ان هذه العلاقة الرومانسية لم تستمر طويلًا حيث وقعت مشكلة كبيرة بين زين مالك ووالدة جيجي حديد السيدة يولاندا أدّت الى انفصالهما عن بعضهما البعض كما رفعت يولاندا دعوة قضائية ضد زين مالك بتهمة الشتم والتعدّي عليها بالضرب

ومنذ ذلك الوقت لم تعد علاقة جيجي حديد وزين مالك كما كانت، الا ان الكثير من الشائعات انتشرت مؤخرًا حول عودة الثنائي، وقال البعض إن هناك الكثير من الإشارات التي تدل على هذا الأمر