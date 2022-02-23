جيرارد بتلر ينضم للمصريين ويرقص على نغمات الأغاني الشعبية

يستمتع النجم العالمي جيرارد بتلر بقضاء وقته في جمهورية مصر العربية خلال اجازته المميزة هناك، حيث ظهر في الكثير من الأماكن والمواقع المميزة في مصر.

جيرارد بتلر يرقص على نغمات الأغاني الشعبية

يبدو واضحاً أن النجم العالمي "جيرارد بتلر" يستمتع بزيارته المميزة إلى مصر حيث تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للنجم خلال زياراته للأماكن الأثرية وتواجده مع أهل مصر هناك.

وظهر جيرارد خلال احد المقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو برفقة بعض الأشخاص من اهالي مصر وذلك أثناء أدائهم بعض الأغاني الشعبية المصرية، وفاجأ جيرارد المعجبين وهو سعيد ويبتسم بينما كان يرقص على ألحان أحد الأغاني.

وأشاد المتابعون بتفاعل جيرارد مع اهالي مصر كما حصد الفيديو العديد من الاعجابات والتعليقات، وحرص العديد من المعجبين على التقاط الصور معه.

جيرارد بتلر في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية

تواجد النجم العالمي "جيرارد بتلر" في ميدنة العلا في المملكة العربية السعودية حيث انتهى من تصوير فيلمه الجديد "قندهار"، ويشارك في البطولة العديد من النجوم المشهورين، حيث يتناول الفيلم قصة عميل اجنبي في الشرق الأوسط ويواجه صعوبات عديدةن بعد انكشاف أمره هناك.