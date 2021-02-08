لن تصدق كيف احتفل جيرارد بتلر بعيد ميلاده.. والأجواء الروحانية تسيطر

انسوا أمر قالب الحلوى والحفلات الصاخبة التي لا معنى لها، ودعونا نركز بالطريقة التي احتفل بها الممثل الأمريكي "جيرارد بتلر" بعيد ميلاده الخمسين.

احتفل "جيرارد بتلر" بعيد ميلاده الـ50 عبر إطلاق صغار السلاحف في ساحل كوستاريكا محاطاً بأصدقائه الروحيين.

وخلال لقاء مع مجلة Total Film Magazine ، أشار "جيرارد" إنه لم يفكر أبدًا في كيفية الاحتفال بعيد ميلاده، لكنه رتب لهذا الاجتماع الفريد، يقول: "أنا لست رجل حفلات عيد ميلاد، ففي يوم ميلادي أدعوهم لتناول العشاء في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقال للجميع أن لديهم 15 دقيقة إضافية."

وتابع: "لكن هذه المرة، قمت بحدث كبير في كوستاريكا وجلبت الكثير من الأصدقاء."





ويجدر الإشارة إلى أن التجمع الكبير الذي ضم شخصيات روحانية ومؤديين موسيقيين، وقع في شهر نوفمبر عام 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا.

في أغسطس الماضي، ورد أن الممثل الوسيم انفصل عن حبيبته "مورجان براون" بعد ما يقرب سبع سنوات على علاقتهما المتذبذبة.

اقرأ المزيد حول "جيرارد بتلر" على buzz بالعربي: