جيسيكا سيمبسون تعرضت للاعتداء من قبل صديقتها.. وبقيت عذراء حتى الزواج

استذكرت النجمة الأمريكية "جيسيكا سيمبسون" شعورها بالخزي والاضطراب حينما اعتدت صديقتها عليها جنسيًا في فترة طفولتهما.

كشفت "جيسيكا سيمبسون" في مذكراتها، التي تحمل عنوان Open Book، أن إحدى صديقات العائلة اعتدت عليها جنسيًا من عمر السادسة حتى الـ12، وكشفت المزيد من التفاصيل المؤثرة والعاطفية خلال لقاء لها في برنامج Today مع مقدمة البرامج الشهيرة "هدى قطب".











وأوضحت "سيمبسون" أن الفتاة التي اعتدت عليها جنسيًا تكبرها بعام واحد فقط، كما أنها هي الأخرى كانت ضحية اعتداء جنسي بدورها، وتابعت: "في ذلك الوقت لم أفهم حقًا ما كان يحدث، كنت أدرك أن شيئًا خاطئًا يحدث.. كان ذلك الشخص قريبًا جدًا، وقد تعرضت للإيذاء على يديه لفترة طويلة من حياتي."

وتابعت: "كنت ابنة واعظ، لقد تعلمت أن أكون عذراءً حتى أتزوج، ولذا لم أرغب أبدًا في مشاركة هذه الأشياء الجنسية التي كانت تحدث لأنني لم أرغب في إيذاء أي شخص".

وأشارت أن الأمر يبدأ بدغدغة في ظهرك، ثم يتطوَّر الأمر لمواطن غير مريحة، لكنها قررت في النهاية إخبار والديها الذين تجاهلا الواقع بكلامهما، لكنهما بدآ بإجراءات حمايتها عبر منعها بالنوم معها بعد ذلك الموقف.

وأعربت "سيمبسون" عن شعورها بأنها والمعتدي واحد، بالإضافة إحساسها بالخزي لسماحها بوقوع ذلك.

ورغم أن النجمة لم تعد معرضة لأي اعتداء من بعدها، لكنها أثره صاحبها حتى مرحلة السباب، ولنسيان تلك المعانات أدمنت تعاطي الأدوية والوصفات الطبية التي لجأت لها كوسيلة للتغلب على مرضها، وقالت: "كنت أقتل نفسي بكافة أنواع الكحوليات والأدوية".

وانتهى صراع "سيمبسون" في عيد الهالويين عام 2017، إذ لم تستطع الوقوف إلى جانب أطفالها ومشاركتهم أوقاتهم الممتعة، بل أمضت الوقت في النوم، ما دفعها للمشاركة في جلسات علاجية أسبوعية.

يذكر أن "سيمبسون" متزوجة من نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق "إريك جونسون"، ولديهما ثلاثة "ماكسويل"، "ايس"، "بيردي ماي".