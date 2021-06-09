جيفري ستار تضع النقاط على الحروف حول إشاعات علاقتها الرومانسية بكانيه ويست!

تحدّثت نجمة الانترنت وخبيرة المكياج جيفري ستار عن الإشاعات المحيّرة التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة رومانسية مع المغني كانيه ويست.

وخلال مقابلة لها مع E الإخبارية تطرّقت جيفري إلى موضوع إشاعات علاقتها خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها كانيه ويست بعد طلاقه من كيم كارداشيان.

وأوضحت جيفري أن لا توجد علاقة عاطفية بينها وبين كانيه، فقالت: "أعتقد ان الصدفة جنونية عندما تعيش في هيلز على بعد ميلين من كانيه ويست وأنا كنت أحب وايومنغ وكنت على دراية بأنهم يذهبون هناك دائماً".

وتابعت جيفري: "اعتقد أن الشائعات مضحكة للغاية ولم يكن لدي أي فكرة أن الفتاة على موقع "تيك توك" اختلقت هذه الشائعات حتى الوقت القريب لذلك كان هذا الشيء صادماً".

وتابعت: "أنا قصدت عندما قلت أنني أحب الرجال طوال القامة، فأنا أعتقد أن الموسيقى رائعة لكنه بالتأكيد ليس مناسباً لي".

وكشفت جيفري حول خططها الخاصة بالعثور على الشخص المميز فقالت: "أوه أنا الآن لا أواعد أحد بصراحة أركّز حقاً على نفسي لكن سيكون هناك اعلانات ضخمة قريبًا، فقد كان لدي وقت للراحة والتفكير".

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