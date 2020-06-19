جيمي كيميل مقدم لحفل توزيع جوائز إيمي.. "لا أعرف أين سنقوم بذلك "

ذكرت شبكة Abc التليفزيونية أن حفل جوائز إيمى، وهو واحد من أكبر الأحداث فى صناعة الترفيه، سيقام فى موعده، المقرر 20 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن المذيع جيمى كيميل سيتولى مهمة تقديم الحفل، الذى لم يكن واضحًا حتى فترة قريبة ما إذا كان سيقام هذا العام أم لا بسبب القيود على التجمعات الكبيرة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ولم تقدم الشبكة تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل، الذى يقدم أرفع الجوائز للأعمال التليفزيونية، فى وقت تسببت فيه جائحة كورونا فى إلغاء عدد من الأحداث التى تبث على الهواء مباشرة. وقال المذيع الشهير، جيمى كيميل، فى بيان رسمى: «لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيم الحفل، وسأقدمه».

ويقام حفل توزيع جوائز إيمى التليفزيونية، ويجرى بثه سنويًا على الهواء مباشرة، من مدينة لوس أنجلوس، بحضور عدد من المشاهير، وتسبقه مراسم واستقبال للضيوف ونجوم السينما والتليفزيون والغناء على الـ«ريد كاربت».