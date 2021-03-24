جينيفر أنيستون تعود لحبها القديم..وصورة لكلبها تؤكد الأخبار!

غالبًا ما تصبح جينيفر أنيستون، سيدة هوليوود الرائدة، موضوعًا للثرثرة بسبب تاريخها الحافل مع المواعدة.

وقد زعمت تقارير سابقة عن وجود علاقة تجمع جينيفر أنيستون ببراد بيت، والآن بدأ المعجبون يتكهنون بأنها على علاقة بحبيبها السابق جون ماير.

انتشرت الادعاءات الجديدة بعد أن شوهد المغني الشهير يتنزه برفقة كلب يشبه لحد كبير كلب جينيفر أنيستون، حيث شارك صورة تجمعه بالكلب عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

ويذكر أن أنيستون لديها ثلاثة كلاب هي: لورد تشيسترفيلد، وكلايد، وصوفي، ووفقًا للشائعات، لم تكن كرة الفراء المصاحب لماير سوى تشيسترفيلد نفسه.

الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت الإشاعات صحيحة أم لا. ومع ذلك، يمكن الإشارة هنا إلى أن الاثنين لا يزالان يتمتعان بعلاقة ودية ببعضهما البعض حتى بعد سنوات من الانفصال.